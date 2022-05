Specialenhed trænet af Danmark: Begik mord på civile demonstranter

Professor mener, at Danmark var blevet advaret mod, at der var en potentiel fare ved at træne maliske styrker

En specialenhed under de maliske sikkerhedsstyrker begik i sommeren 2020 drab på civile.

Det skete under de massive uroligheder, som plagede landets hovedstad, Bamako, i perioden.

Onsdag kan mediet Danwatch afsløre, at denne specialenhed i månederne op til var trænet af medlemmer af Hjemmeværnet og Frømandskorpset.

Inge undskyldning

Der er tale om enheden FORSAT, som er en antiterrorenhed i Mali. 11. juli 2020 blev de ved en moske i Badalabougou-området mødt af stenkast af vrede demonstranter, som siden juni havde været på gaden i Bamako for at kræve præsident Ibrahim Boubacar Keitas afgang.

Ifølge Danwatch besvarede FORSAT-enheden stenkastene ved at skyde med skarpt, affyre tåregas og stødgranater.

Human Rights Watch melder, at 14 civile blev dræbt, mens over 300 blev såret i perioden. Mindst to blev dræbt ved den moske, som FORSAT åbnede ild ved 11. juli, lyder det i en rapport fra MINUSMA.

Netop FORSAT havde ifølge Danwatch hele tre gange op til demonstrationerne fået blandt andet skudtræning af de danske styrker.

Derfor må Danmark også erkende, at man har et medansvar, mener Jesper Bjarnesen, seniorforsker ved Det Nordiske Afrikainstitut i Uppsala med speciale i vestafrikanske forhold:

- Det er en bekræftelse af det, som mange eksperter advarede mod længe inden, Hjemmeværnet og Frømandskorpset tog afsted: At man ved at træne soldater i et land som Mali styrker en hær, der er ekstremt selektiv med, hvad de bruger de tillærte færdigheder til. Danmark har ingen undskyldning for ikke at have kendt til risikoen.

I august 2020 anholdte maliske oprørsstyrker landets præsident og premierminister. Foto: Malik Konate/Ritzau Scanpix

Løbende bidrag

Danmark har løbende bidraget med personel og materiel til FN's fredsbevarende mission i Mali.

Det gælder transportfly, specialoperationsstyrker samt styrkechefen, inklusiv stabsbidrag.

Eksempelvis sendte den forrige regering i 2019 et militært bidrag bestående af to transporthelikoptere og cirka 70 personer til en franskledet operation i Sahel-regionen i det nordlige Afrika.

I sølle ti dage landede danske jægersoldater ligeledes i januar i Mali, før de under stor mediebevågenhed blev trukket hjem igen.

Forsvaret er ikke vendt tilbage på Danwatch spørgsmål om sagen i Mali.