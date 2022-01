Spektakulært IS-angreb: - Det er Vestens mareridt

Danmark og resten af Vesten står med et potentielt problem, hvis Islamisk Stat får held til at befri europæiske fremmedkrigere, mener IS-ekspert

Advarsel om voldsomme billeder i artiklen.

Islamisk Stat er langtfra besejret.

Det er forrige uges angreb på et syrisk fængsel i byen Hasaka et dødsensfarligt eksempel på. Angrebet er det mest spektakulære af sin slags i Syrien og Irak i mange år, vurderer en ekspert.

Samtidig er det et varsel om, at Vesten ikke længere kan vende det blinde øje til Islamisk Stat, som ifølge USA's forsvarsministerium, Pentagon, har 10.000 kampklar soldater i regionen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Medlemmer af De Syriske Demokratiske Styrker patruljerer, efter de har genvundet kontrollen med Ghwayran-fængslet i det nordlige Syrien. Foto: Ritzau Scanpix

Farligt for Vesten

Human Rights Watch vurderer nemlig, at det primært kurdiske SDF (De Syriske Demokratiske Styrker, red.) holder omkring 12.000 mænd og drenge fanget i fængsler i det nordøstlige Syrien. Blandt dem er op mod 4000 udlændinge, der tidligere er rejst til Syrien, hvor de formodes at have kæmpet for Islamisk Stat.

Netop det udgør en sprængfarlig situation for Vesten, fordi vesterlandske IS-fanger, inklusive danskere, kan slippe fri, fortæller journalist og IS-ekspert Deniz Serinci:

- Det her er et varsel om, at Islamisk Stat ikke er besejret, at de stadig godt kan slå igen, og at de er villige til at befri de her fanger, som hele verdenssamfundet frygter. De forsøger at få dem ud, og det er Vestens mareridt, fordi vi har tænkt, at kvinder og børn tager vi retur, men de farlige mænd vil vi ikke have hjem, og de er jo bag lås og slå.

- Men det er ikke sikkert, at de forbliver det. Også fordi vi er i en anden del af verden, hvor det er nemt at stikke af.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Ekstra Bladet har takt ned 'Kristian', som rejste til Syrien under IS-kalifattet.

Dansk hovedpine

En af de danske formodede fremmedkrigere, der stadig sidder i et syrisk fængsel, er 'Kristian', som Ekstra Bladet talte med i 2019.

Han er et eksempel på en potentiel hovedpine, som Danmark og andre europæiske lande kan ende med at skulle forholde sig til, mener Deniz Serinci:

- Han har jo sagt, at han ikke vil tilbage til Danmark. Der vil man jo fra dansk perspektiv så være bekymret for, om han slipper fri. Så kan han jo drage videre til et tredje land og sidde i fred og ro og planlægge et terrorangreb mod Danmark, siger han og fortsætter:

- Det er ikke en anklage mod ham. Jeg ved jo ikke, om han konkret vil gøre sådan, men jeg taler om en generel problemstilling. Man risikerer altså fra Vestens synspunkt, at deres statsborgere bliver befriet af IS og så kan planlægge at begå terror i Europa.

IS-eksperten vurderer, at Danmark har fire-fem mænd, der formodes at have tilsluttet sig IS, siddende i syriske fængsler.

Fremmedkrigere har tidligere udført dødelige angreb i Europa.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Civile ser på, mens døde formodede IS-krigere transporteres væk efter voldsomme kampe ved Ghwayran-fængslet i slutningen af januar. Foto: Ritzau Scanpix

Tusindvis på flugt

Onsdag genvandt de kurdiske styrker kontrollen med Ghwayran-fængslet, men kampene har fået over 45.000 indbyggere - særligt kvinder og børn - til at flygte fra det område, hvor fængslet ligger.

Mindst 200 militante og indsatte samt 30 soldater er blevet dræbt under kamphandlingerne.

Islamisk Stat angreb fængslet torsdag i forrige uge i et forsøg på at befri mange af de formodede IS-medlemmer, der er indsat her.

Et større antal slap fri. Det er dog ikke oplyst, hvor mange der stadig menes at være på fri fod.

Der er tale om det største militære angreb fra IS' side, siden dens selvudråbte kalifat blev erklæret nedkæmpet i 2019.

IS har dog stadig celler af militante, der indimellem foretager angreb i Syrien og Irak. Kurderne i det nordlige Syrien har gentagne gange opfordret Vesten til at hive sine statsborgere hjem og retsforfølge dem der.