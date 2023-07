Spionageanklage: Nordkorea truer USA

Et amerikansk spionfly skulle være blevet afvist over nordkoreansk farvand, hævder Kim Jong-uns søster, som truer med 'chokerende' konsekvenser

Forholdet mellem atommagterne USA og Nordkorea er koldt. Iskoldt.

Det blev der endnu en gang sat tyk streg under mandag.

Her skulle nordkoreanske fly være blevet tvunget i luften for at afvise et amerikansk spionfly. I hvert fald hvis man skal tro Kim Yo-jong, udenrigspolitisk rådgiver og søster til diktator Kim Jong-un. USA afviser pure anklagen.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt The Guardian.

Truer

Mere specifikt skulle det amerikanske spionfly være blevet afvist øst for Nordkorea over landets eksklusive økonomiske zone. Med det forstås området inden for 200 sømil af Nordkoreas territorium, hvor landet således har retten til at udnytte naturressourcer.

Og det ser Kim Yo-jong bestemt ikke let på.

- I det lange løb vil en chokerende hændelse finde sted på den 20-40 kilometer lange strækning, hvor amerikanske spionfly jævnligt trænger ind i luften over den økonomiske zone, truer hun en smule kryptisk i en meddelelse bragt af nordkoreanske statsmedier mandag.

Afviser blankt

Ifølge Sabrina Singh, pressesekretær i Pentagon, er Kim Yo-jongs udtalelser 'bare anklager'.

- USA er som altid fokuseret på sikkert og ansvarsfuldt at flyve, sejle og operere steder, hvor det er tilladt efter international lov, siger Singh.

Matthew Miller, en talsmand for det amerikanske udenrigsministerium, opfordrer samtidig Nordkorea til at engagere sig diplomatisk frem for at eskalere konflikten.

Tirsdag udsendte Kim Yo-jong endnu en meddelelse, hvori hun truer med, at amerikanske fly vil opleve en 'meget kritisk flyvning', hvis de fortsætter den påståede rekognoscering i området.