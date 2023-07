Spionchef bekræfter: Putin reddede sit eget skind

Det var en presset russisk præsident Vladimir Putin, der den skæbnesvangre dag 24. juni indgik en aftale med Wagner-gruppens chef, Jevgenij Prigozjin, for at redde sit eget skind.

Sådan lyder det fra chefen for den britiske efterretningstjeneste Mi6, Richard Moore, der som den første vestlige kilde bekræfter, at parterne indgik en aftale for at stoppe den private lejehærs fremstød mod hovedstaden Moskva.

- Han slog ikke rigtigt igen mod Prigozjin. Han indgik en aftale for at redde sit eget skind via de gode kontorer tilhørende lederen af Belarus, siger Richard Moore ifølge mediet CNN med henvisning til præsident Aleksandr Lukasjenko, der optrådte som mægler mellem parterne.

Annonce:

Præcis hvad Putin og Prigozjin har aftalt er stadig i store træk uklart. Tilsyneladende indebærer det, at Wagner-gruppen, der har kæmpet på russisk side under Ukrainekrigen, sammen med dens leder skulle overflyttes til Belarus.

Men hvad der siden er hændt normalt bramfri Prigozjin, der først onsdag for første gang siden 24. juni dukkede op i en video på internettet, ved selv ikke Mi6-chefen, der talte under et pressemøde i den tjekkiske hovedstad Prag.

Opfattelsen er dog ifølge Richard Moore, at Prigozjin er i live og ved godt helbred.

Men efterretningschefen citerer William Shakespeares berømte skuespil 'Hamlet' og siger, at Putin på dette tidspunkt må have indset, at 'der er noget råddent i Danmarks rige' - men altså i dette tilfælde Ruslands.

Wagner-gruppen forsøgte at omstyrte Ruslands militærledelse, efter at dens styrker angiveligt var kommet under beskydning fra landets eget militær.

Prigozjin afblæste angrebet omkring 200 kilometer fra Moskva.

Richard Moore opfordrer også russiske borgere til at spionere for Storbritannien for at hjælpe med at slutte krigen, der nu har pågået i 18 måneder.