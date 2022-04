Spionchef: Ikke sandsynligt at Putin bruger atomvåben

Få her et overblik over nattens begivenheder i konflikten i Ukraine

Ukrainske myndigheder opfordrer folk i Luhansk til at evakuere, og præsident Zelenskyj regner med et snarligt russisk fremstød i området.

Spionchef: Atomtrusler er afpresning

Når Ruslands præsident, Vladimir Putin, truer med at bruge atomvåben, er det afpresning, og det er ikke sandsynligt, at han gør alvor af truslen, fordi det også er 'teknisk vanskeligt'. Det mener Krylo Budanov, chefen for det ukrainske forsvars efterretningstjeneste.

Folk i Luhansk opfordres til at komme væk

Borgere i den ukrainske region Luhansk er mandag morgen dansk tid blevet bedt om at evakuere med det samme. Russiske styrker har rettet deres fokus mod det østlige Ukraine, hvor det ventes, at de den kommende tid vil forsøge at erobre regionerne Luhansk og Donetsk.

Zelenskyj: Russisk offensiv er lige op over

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, forventer, at Rusland inden længe tager hul på en ventet offensiv i den østlige del af landet.

- Russiske tropper er ved at forberede sig på en offensiv i den østlige del af vores land. Den vil begynde i nærmeste fremtid. De ønsker bogstavelig talt af destruere og dræbe Donbas (region i Ukraine, red)., siger han i en tale søndag aften.

Zelenskyj kritiserer forsinkede leverancer

Hvis vestlige lande tøver med at sende våben til Ukraine, så bliver det af Rusland tolket som en godkendelse til at køre på med krigen. Det siger Zelenskyj.

- Hver eneste våbenforsinkelse, hver eneste politiske forsinkelse er en tilladelse for Rusland til at tage flere ukrainske liv. Det er sådan, at Rusland tolker det, men det burde ikke være tilfældet, siger han.

Strømmen ved polsk grænse er vendt

Lørdag krydsede 22.000 personer grænsen fra Polen ind i Ukraine, mens 19.200 personer rejste den modsatte vej. Det viser tal fra det polske grænsepoliti. Det er angiveligt første gang under krigen, at der er rejst flere fra Polen til Ukraine end omvendt.

Avis: 40 søfolk døde da russisk flagskib gik ned

Omkring 40 besætningsmedlemmer blev angiveligt dræbt og mange flere såret, da den russiske sortehavsflådes flagskib, 'Moskva', gik ned i sidste uge.

Det skriver den uafhængige russiske avis Novaya Gazeta Europe. Avisen citerer moren til en sømand, der menes at have været om bord på skibet, da det sank.

