Spionchefer mødes: USA og Rusland taler atomvåben

Chefen for USA's efterretningstjeneste CIA, William Burns, er mandag i Ankara i Tyrkiet, hvor han har mødtes med sin russiske pendant Sergei Naryshkin, der er chef for Ruslands efterretningstjeneste SVR.

Det flere amerikanske medier, herunder CNN og Reuters.

Det er første gang, at to højtstående embedsfolk fra de to lande mødes, siden Rusland invaderede Ukraine 24. februar i år.

Burns, der er tidligere ambassadør til Rusland, har blandt andet advaret Naryshkin om konsekvenserne ved brug af atomvåben.

Fanger og bomber

Det er dog ikke blot atomvåben, der var på mødeagendaen. Ifølge en talperson fra Washington har Burns også diskuteret amerikanere, der er i russisk fangeskab.

Præsident Joe Biden har tidligere udtalt, at han har intentioner om at hente basketballstjerne Brittney Griner hjem til USA.

Burns har dog ikke forhandlet med Naryshkin, og han har heller ikke diskuteret krigen i Ukraine, skriver Reuters:

- Vi har briefet Ukraine før denne her tur. Vi forholder os til vores fundamentale princip: intet om Ukraine uden Ukraine.

FN ikke involveret

Samtalen mellem de to spionchefer bliver taget godt imod hos FN, hvis generalsekretær, Antonio Guterres, befinder sig i Indonesien til et G20-møde.

- Det er meget positivt, at USA og Rusland taler sammen, da det er en ekstremt relevant udvikling i relation til fremtiden, men vi (FN, red.) er ikke involveret, siger Guterres til Reuters.

