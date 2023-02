Splittet Iran markerer årsdag for islamisk revolution

Titusindvis af iranere går lørdag på gaden i Teheran og andre byer for at markere 44-års-dagen for Den Islamiske Revolution efter måneder med regeringsfjendtlige proteser og uroligheder.

I de seneste to år er årsdagen for revolutionen i 1979 mod shahens vestligtstøttede styre hovedsageligt blevet markeret med bil- og motorcykelkolonner på grund af restriktioner under covid-19.

Men i år er mange mennesker med flag og faner til fods rejst til hovedstadens ikoniske Azadi-plads (Frihedspladsen) på trods af hård vinterkulde.

De råber og synger slogans som 'Ned med USA' og slogans vendt mod Israel, Storbritannien og Saudi-Arabien, rapporterer AFP.

Ballistiske missiler og droner er udstillet ved pladsen, hvor præsident Ebrahim Raisi ventes at tale til folkemængden senere lørdag.

Det statslige tv oplyser, at årsdagen fejres i 1400 større og mindre byer forskellige steder i landet. Tv-billeder viser store menneskemængder i byerne Isfahan, Mashhad, Shiraz og Tabriz.

Demonstranterne har ud over iranske flag fotos af Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, og den afdøde ayatollah Ruhollah Khomeini, som grundlagde Den Islamiske Republik.

Nogle demonstranter bærer billeder af den populære general Qasem Soleimani, som blev dræbt ved et amerikansk luftangreb i Bagdads lufthavn i januar 2020.

Mange deltagere havde også skilte med slogans som 'Vi er med til det sidste', 'Vi adlyder lederen' og 'Et forenet, stærkt og stabilt Iran.

Irans ledere har angiveligt benådet 'titusindvis' af fanger - herunder mange fængslede demonstranter. Det har iranske statsmedier skrevet op til årsdagen.

Iranske aktivister affejer benådningerne som 'hykleriske'.

– Dette forandrer ingenting. Alle demonstranter må løslades uden forbehold. Desuden må de, som har givet ordre til den voldelige undertrykkelse, og de, som har gennemført dem, drages til ansvar, siger Mahmood Amiry-Moghaddam i den Oslo-baserede menneskerettighedsgruppe Iran Human Rights.

Over 500 mennesker er ifølge aktivistnetværket Hrana dræbt af iranske sikkerhedsstyrker under en protestbølge i Iran.

Ifølge Hrana, der også fungerer som et aktivistisk nyhedsbureau, er omkring 20.000 personer blevet anholdt i forbindelse med de seneste måneders protester i Iran.

Demonstrationerne i Iran opstod i kølvandet på en 22-årig kvindes død.

Kvinden, Mahsa Amini, mistede bevidstheden i moralpolitiets varetægt og lå i koma i tre dage, inden hun døde fredag 16. september sidste år.

Hun blev anholdt, fordi hendes hijab ifølge myndighederne ikke dækkede håret godt nok. Moralpolitiet har af mange fået skylden for hendes død.

Moralpolitiet har siden midten af 00'erne sørget for, at Irans borgere overholder islamisk lov - og ofte tyet til vold, hvis det ikke var tilfældet.

Iran er med 86 millioner indbyggere et af verdens 20 mest folkerige lande.