Sri Lanka i benzinkrise: Om få dage kan de løbe tør

Kilometerlange køer til tankstationer og protester i gaderne er for tiden virkelighed på Sri Lanka, hvor en økonomisk krise hærger, og der er stor mangel på brændstof.

Og torsdag kom Sri Lankas energiminister Kanchana Wijesekera med en nedslående melding, da han udtalte, at landet kun har brændstof tilbage til fem dage.

Det skriver flere internationale medier, herunder Reuters.

Værste økonomiske krise

Sri Lanka står midt i den værste økonomiske krise, siden landet fik sin uafhængighed i 1948.

Landets valutareserve er faldet markant, og den økonomiske krise har medført mangel på både brændstof og flere forskellige typer livsvigtig medicin.

Ifølge Reuters står landet i en situation, hvor de ikke er i stand til at betale forfaldne regninger på 275 millioner dollars svarende til omtrent 5,1 milliarder danske kroner.

Stop med at hamstre

Det skulle energiministeren have fortalt torsdag, hvor han til fremmødte journalister også sagde:

- På grund af vores valutaproblemer kæmper vi for at få brændstofforsyninger, og regeringen arbejder på at styre eksisterende lagre af diesel og benzin frem til den 21. juni.

- Vi har meget svært ved at imødekomme efterspørgslen, og lagrene kan hurtigt løbe tør, hvis ikke vi skærer ned på ikke-nødvendige rejser og stopper med at hamstre brændstof.

Folk står i kø for at købe brændstof. Foto: Ishara S. Kodikara/Ritzau Scanpix

Kanchana Wijesekera tilføjede også, at landet forventer en leverance af benzin inden for de næste tre dage og yderligere to inden for de næste otte dage.

I starten af maj udtalte landets premierminister Ranil Wickremesinghe, at de kun havde benzin til en enkelt dag. Ifølge Reuters er landet i gang med forhandlinger med Den Internationale Valutafond om en såkaldt redningspakke.

Voldsomme protester

I forbindelse med den økonomiske krise har der været store protester i landet, og ifølge Ritzau havde ni demonstranter i midten af maj mistet livet i forbindelse med protester, imens omkring 300 var blevet meldt såret.

Det førte til, at der blev sendt sikkerhedsstyrker på gaden med ordre om at skade alle demonstranter, der enten truede personer på livet eller ødelagde offentlig ejendom.

Politiet bruger tåregas mod demonstranter. Foto: Dinuka Liyanawatte/Ritzau Scanpix

Foto: Dinuka Liyanawatte/Ritzau Scanpix