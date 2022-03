Står sløjt til: Sådan er Danmark rustet mod atomvåben

Mens USA i høj grad bruger sin atommagt til at afskrække andre fra at angribe landet i form af meget kraftige og langtrækkende ballistiske missiler, så har Rusland derudover også en række langt mindre kraftfulde taktiske atomvåben, der kan bruges over kortere distancer.

Dermed ville russerne i princippet også kunne sende taktiske atomvåben mod Danmark, omend det er usandsynligt, fortæller Esben Salling Larsen, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet med speciale i militærstrategi.

Men Danmark har i dag intet nævneværdigt luftforsvar, og muligheden for at forsvare sig mod missiler eller et taktisk atomvåben er derfor ganske begrænset.

- Hvis der er tale om et krydsermissil, så har et F-16-fly muligheden for at skyde det ned. Men et krydsermissil flyver lavt og meget hurtigt, så det er svært at gøre. Men det er ikke sådan, at vi ikke har noget, der kan skyde på det, men det kunne blive bedre. For det er også et spørgsmål om, hvor heldig man er i den situation.

- Men hvis der virkelig var ballade i østersøregionen, så ville alle være afhængige af, at amerikanerne var fremme med nogen af deres meget avancerede systemer. Skulle vi være bekymret for noget, så er det de her krydsermissiler, der kan flyve lavt og langt. Men det er et meget hypotetisk scenarie, siger Esben Salling Larsen.

I starten af 2021 var også forsvarschef Flemming Lentfer ude at indrømme, at vi nærmest ingen mulighed har for at forsvare os mod angreb fra luften, udover de gamle F-16-fly.

- Det er klart, at hvis man kigger i krystalkuglen med øje for de ændringer, der er i nærområdet, der er luftforsvaret en af de ting, man sagtens kunne pege på med stor militærfaglig berettigelse, sagde Lentfer dengang til DR.

Afhænger af NATOs ønsker

Udmeldingen om, at Danmark, godt nok først i 2033, skal op at bruge to procent af BNP på Forsvaret kan altså meget vel betyde, at Danmark får et kraftigt opgraderet luftforsvar, men det afhænger i høj grad også af, hvad NATO ønsker.

- Rent militærteknisk vil man gerne have et lagdelt luftforsvar og ikke blot ét system. Det betyder, at hvis et krydsermissil måtte flyve fra Rusland mod Danmark, så sørger man for, at det bliver mødt af forskellige typer af luftværn undervejs.

- På den måde får man en meget større sandsynlighed for at skyde det ned, end hvis man kun har et system. Så svaret er ikke ét system, men den rigtige kombination, som skal kunne indsættes på den rigtige måde mellem Rusland og os, herunder i Polen. Men det afhænger af NATOs plan, siger Esben Salling Larsen.

Både i Sverige og Polen er der i dag luftforsvar som Danmark også har gavn af.

Bekymrer

Men Ruslands interesse for taktiske atomvåben er en kilde til bekymring blandt eksperter.

- Det, der bekymrer i forhold til Rusland, er, at nogen af de mindre, taktiske atomvåben gives til generaler på et lavere niveau end det strategiske, hvor man i USA for eksempel har kontrollen med atomvåbnene samlet ét sted. Så det vil sige, at man placerer dem i organisationen (det russiske militær, red.) under det strategiske niveau, siger Esben Salling Larsen.

Med strategisk niveau menes der den absolutte top i det militære og politiske niveau, ligesom strategiske atomvåben er meget kraftige og langtrækkende missiler, der skal afskrække andre lande fra at angribe.

Angriberen ved i det tilfælde, at det også selv vil blive ramt af de meget ødelæggende atomvåben.

- Men når Rusland placerer de her taktiske atomvåben under det strategiske niveau, så indikerer det, at Rusland vil bruge våbnene til noget andet end det strategiske. Det rejser spørgsmålet om, hvordan retningslinjerne er for, hvornår generalerne må bruge de her våben, og betyder det, at man også vil bruge våbnene som almindeligt artilleri.

- Og atomvåben er bekymrende. Men det er også vigtigt at sige, at der ikke er nogen, der har set nogen af enhederne i Ukraine have atomvåben med, siger Esben Salling Larsen.

Torsdag foregår der stadig hårde kampe i Ukraine, og særligt i havnebyen Mariupol er situationen yderst alvorlig for civilbefolkningen. Tidligere torsdag blev der meldt om russisk bombning af et hospital.