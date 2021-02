Stævner Trump og kendt advokat

Nok slap den nu tidligere Donald Trump for rigsretten, men han er ikke fri af anklagerne endnu.

Således har han fået det demokratiske kongresmedlem Bennie Thompson på nakken.

Det samme har Trumps advokat Rudy Giulani, der er tidligere borgmester i New York.

Artiklen fortsætter

Bennie Thompson har stævnet Donald Trump, som han mener har opfordret til vold i forbindelse med demonstration 6. januar. Arkivfoto: ROGELIO V. SOLIS/Ritzau Scanpix

Kongresmedlemmet mener, at de to har ansporet til det dødbringende oprør, der fandt sted 6. januar i år, hvor demonstranter stormede kongressen i Washington. Og derfor har han stævnet de to, skriver AP.

Sagen ventes ifølge mediet at være den første i en række af flere.

Sagen er anlagt ved en føderal domstol i Washington.

Donald Trump har immunitet i forhold til de ting, han har gjort i embedet som præsident. Men denne sag er anlagt mod ham personligt, og anklageren mener, at han som privatperson har opfordret demonstranterne til voldelige handlinger.