Statsanklager: Mindst 437 børn er dræbt under krigen i Ukraine

Over 8300 civile er blevet dræbt i Ukraine, heriblandt 437 børn.

Det oplyser Ukraines statsanklager, Andrij Kostin, søndag ifølge det ukrainske nyhedsbureau Unian. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Tallet ligger over det, som FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR) kom med 14. november. Her registrerede OHCHR, at 6557 civile var blevet dræbt.

Ifølge Kostin er det reelle tal dog formentlig højere end de mere end 8300 civile, som ifølge ham er blevet dræbt.

Det skyldes, at Ukraine ikke har adgang til russiskbesatte områder.

45.000 krigsforbrydelser

I de befriede områder finder ukrainske styrker fortsat lig og beviser på formodede menneskerettighedskrænkelser.

Ifølge ukrainske myndigheder har mere end 45.000 krigsforbrydelser fundet sted under invasionen af landet.

216 personer er blevet meldt som formodede krigsforbrydere - heriblandt 16 krigsfanger fra Rusland.

Der er ikke umiddelbart kommet et russisk svar på de seneste tal. Rusland har dog så sent som denne uge udtalt, at Ukraine begår krigsforbrydelser og hævdet, at Ukraine for nylig henrettede ti russiske krigsfanger. Det skriver The Guardian.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, sagde søndag, at der under krigen i alt er blevet affyret mere end 4700 missiler mod mål i Ukraine.

- Hundredvis af vores byer er praktisk talt blevet brændt ned. Tusindvis af mennesker er blevet dræbt. Hundredtusindvis er blevet deporteret til Rusland, sagde Zelenskyj søndag i en videomeddelelse til Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) for lande med tilknytning til fransk kultur og sprog.

Zelenskyj oplyste søndag ligeledes, at de voldsomme kampe i Donbas-regionen i det østlige Ukraine fortsætter.

Imens har russiske soldater trukket sig tilbage til den østlige bred af floden Dnepr tæt ved byen Kherson i det sydlige Ukraine.

Her er de i gang med at opbygge nye forsvarspositioner, meddeler den ukrainske generalstab.

