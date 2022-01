Stillehavsø ramt af tsunami

Vandet strømmer ind over flere øer i den lille stillehavsnation Tonga.

Myndighederne frygter, at tsunamien vil tage til, og man har i forbindelse med et tsunamivarsel bedt befolkningen om at søge væk fra kysten.

På sociale medier viser dramatiske billeder kraftige bølger med en højde på over 60 centimeter ramme kystsamfund i ønationen

Det skriver New Zealand Herald.

Tsunamien kommer efter, at undervandsvulkanen Hunga Tonga-Hunga Haʻapai er gået i udbrud. Vulkanen har udsendt flere eksplosioner, og har sendt aske op i 17 kilometers højde.

Udbruddet er kommet efter, der har været kraftig aktivitet fra vulkanen med mindre udbrud i de seneste par dage. Foto: Tonga Geological Services

Hørt over 700 kilometer væk

Eksplosionerne har været så voldsomme, at bragene er blevet hørt på Fiji, der ligger 700 kilometer nordvest for vulkanen.

Vulkanen ligger cirka 60 kilometer nord for hovedøen i Tonga, Nukuʻalofa. Så vidt vides har ingen mistet livet under tsunamien, der dog gør stor materiel skade på de små stillehavsøer.

Eksplosionen var så kraftig, at chokbølgen fra vulkanen kan ses på sattelitbilleder.

Advarsel i New Zealand

Flere lande har udsendt et tsunamivarsel efter vulkanudbruddet. Heriblandt New Zealand, hvor det forventes, at man kan mærke efterdønningerne fra tsunamien.

- Forvent stæk og usædvanlig strøm og uforudsigelige havsnivea ved kysterne, skriver National Emergency Management Agency.