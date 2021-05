Stod bag folkemord: Nu flyttes han til England

Den tidligere bosnisk-serbiske leder og dømte krigsforbryder Radovan Karadzic bliver nu flyttet fra sin fængselscelle i hollandske Haag til England.

Det skriver Sky News.

Karadzic er dømt for at stå bag folkemord under krigene i Eksjugoslaviens sammenbrud - blandt andet massakren i byen Srebrenica i juli 1995, der kostede omkring 8000 mænd og drenge livet.

Han blev i 2016 idømt en fængselsstraf på livstid, hvorfor det forventes, at den nu 75-årige Karadzic kommer til at dø bag tremmer i England.

'Skal være stolte'

I en udtalelse fra den britiske udenrigsminister Dominic Raab lyder det:

'Vi skal være stolte af, at vi i Storbritannien har støttet hans anholdelse. Storbritannien har jagtet retfærdighed gennem 30 år for disse afskyelige forbrydelser.'

Du kan læse mere om Radovan Karadzic brutale gerninger her.

Efter krigene i Eksjugoslaviens gemte Karadzic sig i en lang årrække, hvor han blandt andet forklædte sig som healer.

Hans lange vej gennem livet har blandt andet ført ham til Næstved, hvor han i 1970 skrev en del af sit speciale om børnepsykologi og depression ved det lokale hospital i den sydsjællandske by.

Han og hans militærchef, Ratko Mladic, var to af de sidste tiltalte, der blev stillet til ansvar for deres rolle i krigen i det tidligere Jugoslavien ved særdomstolen i Haag.

Karadzic befinder sig i dag i et fængsel ved domstolen i Haag.

De dømte afsoner ikke i Haag. Domstolen har en aftale med medlemslandene, der tager imod de personer, der skal afsone en fængselsstraf.

Der er ikke umiddelbart sat en dato på for, hvornår Karadzic flyttes til det britiske fængsel.