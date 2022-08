Mik Bechmann var sammen med sin familie på besøg hos nogle venner i Island, da de greb chancen for en 'once in a lifetime'-oplevelse

Familien Bechmann var taget til Island for at besøge nogle venner, da de kunne læse, at et vulkanudbrud muligvis var nært forestående.

Men i stedet for at blive bekymret, greb familien chancen for at få en stor oplevelse, da vulkanen Fagradalsfjall gik i udbrud bare 25 kilometer fra Reykjavik, hvor familien befandt sig.

- Det er jo once in a lifetime. Det er helt vildt, at få lov til at se så store naturkræfter udspille sig, forklarer Mik Bechmann.

Familien Bechmann fik sig et gruppefoto foran lavaen på Fagradalsfjall. Foto: Privatfoto

Stod to meter fra lavaen

For at komme frem til lavaen måtte familien først forcere seks kilometer vulkan-landskab, der både bød på store sten og gåsegang. Allerede her fik familien dog en smagsprøve på, hvad der ventede dem,

- Vi gik gennem dalen oven på lavaen fra det sidste vulkanudbrud, mens vi kunne se, hvordan himlen lyste op af lavaen fra det nuværende vulkanudbrud, fortæller Mik Bechmann.

Familien havde set billeder af vulkanudbruddet hjemmefra, og de syntes egentlig, at det så meget tilforladeligt ud, men da de så det ved selvsyn, var det noget helt andet.

- Det var fascinerende. Lavaen fyldte måske, hvad der svarer til fire-fem fodboldbaner, og det har måske været seks-syv meter højt, fortæller Mik Bechmann.

Oplevelsen blev heller ikke mindre af, at familien fik mulighed for at komme helt tæt på den glødende stenmasse.

- Vi kunne stå to meter fra lavaen. Det føltes meget ligesom at stå rundt om et sankthans-bål, fortæller han.

Mange havde trodset myndighedernes anbefalinger

Bechmann-familien og deres venner var ikke de eneste, der havde udset sig muligheden for at få en 'once in a lifetime'-oplevelse.

Trods en seks kilometer lang vandretur, og at myndighederne havde frarådet folk at opsøge vulkanudbruddet på grund af de gasser, udbruddet frigiver, var det en fyldt parkeringsplads, der mødte familien ved vulkanen.

Selv fortæller Mik Bechmann, at han ikke var bekymret.

- Hvis der var noget at være bekymret for, ville myndighederne ikke have tilladt, at folk gik derop, siger han.

Mik Bechmann fortæller også, at der var guider tilstede ved vulkanen for at rådgive dem, der havde taget turen for at se udbruddet på tæt hold.

I forbindelse med udbruddet var der indledningsvis frygt for, at det ville føre til forstyrrelser af flytrafikken. Det viste sig dog ikke at blive tilfældet.