Største brand i Californiens historie

En skovbrand nord for Sacramento, der er hovedstaden i den amerikanske delstat Californien, er officielt den største i statens historie.

Skovbranden, der kaldes August Complex-branden, brænder på et knap 2000 kvadratkilometer stort område.

Det svarer til, hvis to tredjedele af Fyn stod i flammer i én stor brand.

Branden har ifølge Los Angeles Times ødelagt 26 bygninger og medført et dødsfald. Den begyndte som 30 forskellige brande efter et lynnedslag i Mendocino-skoven og har nu samlet sig til én stor skovbrand.

Den er den hidtil største skovbrand målt på areal, men er grundet dens afsidesliggende placering langt fra den mest dødelige.

Uhyggelige rekorder

Det er ikke den første skræmmende rekord, der er blevet slået.

August er normalt sæson for skovbrande i Californien og dele af nabostaterne. Men i år har været særlig slem.

Store dele af Californiens skove er udbrændte. Det har været et rekordslemt år. Foto: Adrees Latif/Ritzau Scanpix

Alene i Californien er næsten 10.000 kvadratkilometer skov blev brændt af. Tallet er allerede rekordhøjt, til trods for at der endnu er fire måneder tilbage af sæsonen, hvor man plejer at se skovbrande.

Skovbrande sætter ekstrem rekord

Røg over hele staten

De store skovbrande i området har gjort luften tyk af røg i store dele af landet. Særligt ramt er resten af Californien.

Blandt andet storbyen San Francisco kan mærke brandene, som har farvet hele byen orange.

Det ligner næsten et kunstigt billede. Men sådan ser gaderne ud i San Francisco, hvor røgen fra brandene er trukket ind i alle kroge. Foto: Adrianna Tan/Ritzau Scanpix

De massive røgskyer betyder, at det er blevet ekstremt svært for piloterne, der flyver over området, at ramme brandene med flammehæmmende stof.