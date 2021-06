Efter en omfattende brand er det største skib i Irans flåde sunket.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Endnu er det uklart, hvorfor branden opstod på skibet, der går under navnet Kharg - opkaldt efter øen, som fungerer som Irans største olieterminal

Skibet er sunket tæt på havnen i iranske Jask i Omanbugten 1300 kilometer sydøst fra hovedstaden Teheran.

Kharg målte 207 meter og blev bygget i midten af 70'erne. Skibet blev brugt til at fragte forsyninger rundt til resten af flåden på havet, efter det blev indlemmet i flåden i 1984.

I 2020 blev den i iranske flåde ligeledes ramt af en katastrofe, da millitærøvelse endte galt.

Her blev et flådeskib ved Jask-havnen ramt af et missil. 19 personer mistede livet ved ulykken.

Opdateres ...