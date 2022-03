Støtte til krav om en flyveforbudszone over Ukraine vokser

Parlamenterne i Litauen og Letland opfordrer torsdag til, at der indføres en flyveforbudszone over Ukraine.

Også Slovenien støtter idéen.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Både USA og Nato har afvist anmodninger fra Ukraines præsident om at indføre en flyveforbudszone med den begrundelse, at Nato risikerer at komme i åben krig med Rusland.

Hvis en flyveforbudszone skal håndhæves, vil det reelt betyde, at Nato-landes kampfly skal være klar til at skyde russiske kampfly og kamphelikoptere ned.

Dermed kan Nato hurtigt komme i åben krig med Rusland, har argumentationen lydt fra USA's præsident, Joe Biden, og Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg.

Estland gav mandag også opbakning til en flyveforbudszone.

Ifølge de tre baltiske Nato-lande skal den oprettes i regi af FN i stedet for Nato.

Rihards Kols, der er formand for udenrigsudvalget i Letlands parlament, skriver i et tweet, at 'massedrab på civile må omgående forhindres'.

Den voksende opbakning til at indføre en flyveforbudszone kommer, efter at Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, i denne uge opfordrede Kongressen i USA og parlamentet i Canada til at indføre en sådan zone.

- Hvor mange flere missiler skal falde ned over vores byer, før I får det til at ske?, sagde Zelenskyj til de canadiske parlamentsmedlemmer.

I den amerikanske Kongres fortalte han, at Rusland har kastet og affyret næsten 1000 bomber og missiler fra luften.

Som et alternativ til en flyveforbudszone kunne USA forsyne Ukraine med militærfly og luftforsvarssystemer, foreslog Zelenskyj.