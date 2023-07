Stolt diktator: Viser sine missiler frem for Rusland

Nordkoreas leder Kim Jong-un og Ruslands forsvarsminister Sergej Shoigu mødtes i Pyongyang til fremvisning af Nordkoreas våbenarsenal. Læs mere her

Kim Jong-un var ikke bleg for at vise sine seneste våben frem, da Ruslands forsvarschef var på besøg

En russisk delegation med den russiske forsvarschef, Sergei Shoigu, i spidsen er lige nu på besøg i Nordkorea.

Det er de i anledning af 70-års jubilæet for Koreakrigens våbenhvile.

I den forbindelse har den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, vist sine store missiler og andre våben frem for russerne.

Det skriver BBC.

Sergei Shoigu skulle naturligvis se Nordkoreas mange våben. Foto: STR/Ritzau Scanpix

'Det mest kraftfulde' militær

Sergei Shoigu blev blandt andet præsenteret for de interkontinentale ballistiske missiler ved navn Hwasong.

Udover det var to nye drone-design udstillet, der minder om dem, som bruges af det amerikanske flyvevåben.

Besøget kommer midt under beskyldninger om, at Nordkorea forsyner Rusland med våben til brug i krigen i Ukraine. Det afviser både Nordkorea og Rusland.

Stemningen under besøget er dog yderst venskabeligt, og den russiske forsvarschef fik under besøget også sagt, at han ser det nordkoreanske militær som 'det mest kraftfulde' i verden.

Stadig i krig

Udover Rusland er en kinesisk delegation ligeledes på besøg hos den nordkoreanske diktator.

Det er første gang siden coronapandemien, at udenlandske gæster er på besøg i Nordkorea.

Torsdag bliver jubilæet markeret med en omfattende militærparade.

Nordkorea og Sydkorea er teknisk set stadig i krig med hinanden, fordi der aldrig er blevet underskrevet en fredsaftale, efter de to nationer indgik våbenhvile i 1953.