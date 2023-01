Stoltenberg: Tungt krigsmateriel på vej til Ukraine

Ekstra Bladet giver dig hver dag et overblik over de seneste nyheder fra krigen i Ukraine

Regeringen i Kyiv kan forvente yderligere støtte i form af våben fra vestlige allierede i den kommende fremtid.

Det oplyser Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, søndag i et interview med den tyske avis Handelsblatt ifølge nyhedsbureauet AFP.

- De seneste løfter om tung krigsmateriel er vigtige. Og jeg forventer mere i den nærmeste fremtid, siger han.

Denne uge mødes den gruppe, der koordinerer våbenleverancer til Ukraine.

Lørdag oplyste den britiske premierminister, Rishi Sunak, at Storbritannien sender 14 kampvogne af typen Challenger til Ukraine. Dermed er Storbritannien det første vestlige land til at sende tunge kampvogne til Ukraine, som regeringen i Kyiv har kaldt på.

Polen planlægger ligeledes at sende kampvogne til Ukraine. Det skal ifølge den polske præsident, Andrzej Duda, være Leopard-kampvogne, som Ukraine længe har bedt om.

Finland og Litauen har sammen med Polen også erklæret sig villige til at sende Leopard-kampvogne til Ukraine, men de tre lande siger, at det skal være 'inden for rammen af en international koalition.'

Ukraines ledere har især efterspurgt de tysk-producerede Leopard II-kampvogne.

Meldingen fra Nato kommer samtidig med, at den russiske præsident, Vladimir Putin, har hyldet sine styrker.

Dramatiske redningsaktioner udfoldede sig i en boligblok i den østlige by Dnipro, som er blevet ødelagt af russiske missilangreb. Her har 30 personer mistet livet, mens omtrent lige så mange er meldt savnede.

Angrebet i Dnipro er det mest alvorlige af flere angreb lørdag.

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, har fordømt det russiske folks 'kujonagtige stilhed' efter angrebet.

- Jeres feje tavshed og jeres forsøg på at 'vente og se', hvad der vil ske, vil kun ende med, at de samme terrorister en dag kommer efter jer, har Zelenskyj sagt.

I sin daglige videotale slog præsidenten over i russisk for at tale til de russere, 'som selv nu end ikke kan ytre nogle få ords fordømmelse af denne terror'.