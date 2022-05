Stor ændring: Putin ændrer aldersgrænse

Lørdag underskrev Putin en ny lov om at fjerne den øvre aldersgrænse for at tjene i det russiske militær.

Loven blev godkendt tidligere på ugen.

Det skriver det russiske nyhedsbureau Tass ifølge Dagbaldet.

'Skal styrke militæret'

Før var det kun russiske statsborgere mellem 18 og 40 år, der kunne melde sig til militæret.

Den nye ændring betyder ikke, at der er værnepligt for for folk over 40 år, men at de kan melde sig frivilligt.

- Der er brug for topspecialister, der kan bruge præcisionsvåben og militært udstyr. Sådanne specialister kan være mellem 40 og 45 år, står der i et notat, der følger med lovforslaget.

- Vi skal styrke vores militær og hjælpe Forsvarsministeriet. Vores leder gør alt, hvad han kan for at lade hæren vinde og øge effektiviteten, siger Vyacheslav Volodin, der er formand for Statsdumaen - underhuset i Den Russiske Føderation føderale forsamling.

Artiklen fortsætter under billedet...

Flere ting tyder på, at Ruslands præsident, Vlademir Putin, er presset i krigen mod Ukraine. Foto: Mikhail Klimentyev/Ritzau Scanpix

Endnu et tegn

Udmeldingen kommer omkring samme tidspunkt, som det er kommet frem, at Rusland ifølge den britiske efterretningstjeneste bruger 50 år gamle kampvogne.

Det kan være et tegn på, at russerne er ved at løbe tør for kampvogne og ifølge britiske efterretningstjenester betyder det, at Rusland mangler moderne og kampklart udstyr.

Den kampvogn, russerne er begyndt at bruge, er en T-62 kampvogn, som blev produceret mellem 1961 og 1975 - og udskiftet i 80'erne.

De er forældede og sårbare over for angreb.