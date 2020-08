Stor eksplosion i Beirut

En kraftig eksplosion har tirsdag eftermiddag rystet den libanesiske hovedstad Beirut.

Det rapporterer nyhedsbureauerne AFP og Reuters. Braget splintrede vinduerne i de omkringliggende huse og sendte en tyk søjle af røg op i luften, skriver AFP.

Den libanesiske sundhedsminister fortæller, at der er mange sårede.

Han fortæller - lige som mange medier, blandt andre CNN.com reporterer - at eksplosionen ikke er menes at være et angreb, men en eksplosion på havnen i Beirut, hvor der findes et fyreværkerilager.

Videoer fra stedet viser en første eksplosion, der er efterfulgt af flere mindre brag eller eksplosioner, inden en gigantisk eksplosion rammer forårsager massiv skade.

Sky News skriver, at mange borgere har fået deres vinduer sprængt ind og kollapsede murer og bygninger.

Opdateres...