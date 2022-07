Stor krise kan være på vej

Gasledning står til at genåbne i morgen, men man frygter, at Putin holder den lukket

Torsdag kan blive en skelsættende dag for Europa. Gasledningen Nord Stream 1 går fra Rusland igennem Østersøen og til Tyskland, og leverer en kæmpe mængde naturgas til vores naboer mod syd. Gasledningen har været lukket på grund af vedligehold siden 11. juli og skal efter planen åbne i morgen.

Det er dog ikke sikkert, at den russiske præsident vil følge den plan. Frygten spreder sig i Tyskland, hvor omtrent en tredjedel af landets naturgasforbrug er afhængigt af leveringerne fra Rusland.

Vil Putin holde gasledningen lukket?

'Meget bekymret'

Allerede inden gasledningen blev lukket, var flere tyske fabrikanter bekymrede. Flere af de tyske producenter vil nemlig blive nødt til at lukke ned for produktionen, hvis der ikke bliver leveret gas.

- Er vi bekymrede? Ja, vi er meget bekymrede. Det ville være naivt og blåøjet ikke at være bekymret,« siger Christian Kullmann, der er administrerende direktør for kemikaliefabrikanten Evonik Industries, til Bloomberg, før gasledningen blev lukket for vedligehold.

Russiske Gazprom, der er statsejet og leverer gassen igennem Nord Stream 1, har på intet tidspunkt sagt, at man vil stoppe leveringerne. Alligevel spreder frygten sig, og der er kommet flere indikationer på, at det ikke er ubegrundet.

Nord Stream 1 har været lukket i 10 dage. Gasledningen skulle have haft en 'makker', Nord Stream 2, men på trods af, at gasledningen næsten var anlagt og klar til at komme i brug, blev den droppet, da krigen brød ud. Foto: Ritzau Scanpix.

Gazprom har nemlig informeret flere europæiske kunder om, at de ikke kan garantere gasleveringerne på grund af 'ekstraordinære omstændgheder.'

I de 10 dage hvor Nord Stream 1 har været lukket, har de tyske fabrikanter brugt af de opsparede gaslagre.

Rusland har allerede begrænset leveringerne af gassen markant, siden krigen brød ud. Det har betydet, at man fra tysk side har genåbnet kulkraftværker for at imødekomme behovet for energi.

Sprede sig

Hvis gassen ikke løber i morgen, vil det ikke kun ramme de tyske virksomheder. På den korte bane vil det betyde, at aktierne vil falde med 5-10 procent, vurderer Thomas Thygesen, chefstrateg i investeringsbanken SEB, i et interview til Børsen.

Derfor er det ikke kun de tyske virksomheder, der holder vejret i morgen. Den eneste, der ved, om gassen igen vil løbe, sidder med al sandsynlighed i Kreml i Moskva.

Vi andre må vente til i morgen.