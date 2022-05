Stor mystik: Superyachts 'forsvinder'

En undersøgelse lavet af The Observer i denne weekend afslører, at mindst en ud af seks superyachts med tilknytning til engelsk-sanktionerende oligarker er 'forsvundet' fra sporingssystemer.

Det skriver The Guardian.

Analytikere kan fortælle, at der er sket en stigning i yachts forbundet til Rusland, der slår deres automatiske identifikationssystem (AIS) fra. Systemet bruges normalt til at spore store skibe.

Jagt på rige russere

Det kan være helt legitimt at slå identifikationssystemet fra i nogle tilfælde. Men eksperter mener, at nogle fartøjer ikke ønsker at blive fundet.

Ejerne af disse yachts ved næsten med sikkerhed, at de er mål for en international jagt på superrige russere.

Artiklen fortsætter under billedet...

Her ses den russiskejede superyachts Phi, efter den er blevet beslaglagt af 'National Crime Agency' i London d. 29 marts. Foto: National Crime Agency/Ritzau Scanpix

Trækker stik ud

Et besætningsmedlem på en russisk oligarks superyacht, som blev sanktioneret af Storbritannien, fortalte til The Observer, at de fik besked på at slukke for identifikationsssystemet.

- Vi fjernede skruerne på strømstikket og trak det ud.

Indtil videre er mindst 13 superyachts blevet beslaglagt. Det er sket over hele verden - lige fra Frankrig til Fiji. Tilsammen er de beslaglagte skibe omkring 17,5 milliarder kroner værd.

