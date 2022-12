Stor redningsaktion i gang efter lavine i Østrig

En større redningsaktion er søndag i gang i De Østrigske Alper, hvor der var frygt for, at ti mennesker var revet med af en lavine søndag eftermiddag.

Men søndag aften er antallet af savnede nede på to. Det meddeler en talsmand for redningstjenesten ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

I første omgang blev det formodet, at ti mennesker var savnet, fordi en video optaget af et øjenvidne viste en gruppe på ti personer nedenfor lavinen. Men de otte af dem er identificeret og er i god behold.

De befandt sig i det område, hvor lavinen ramte, men slap fra den.

Yderligere en person er reddet ud af snemasserne. Vedkommende er kvæstet.

Redningsmandskab leder fortsat efter to formodede ofre med hjælp fra hunde og lommelygter. Tidligere på søndagen var der også taget helikoptere i brug for at finde de savnede.

Der er ikke umiddelbart nogen oplysninger om de to savnede personers identitet eller nationalitet.

Omkring 100 mennesker deltager i eftersøgningen efter overlevende. Redningsmandskab har bedt om pandelamper, så arbejdet kan fortsætte i mørket, skriver det østrigske nyhedsbureau APA.

Lavinen ramte ved et skisportsområde ved bjerget Trittkopf i delstaten Vorarlberg i det vestlige Østrig omkring klokken 15 søndag.

Det ligger i omkring 2700 meters højde og er et populært skiområde med mange turister i vintermånederne.

Myndighederne har advaret om, at der er fare for laviner i området denne sæson.

Efter lavineulykken lukkede skiområdet, der ligger i regionen Lech Zürs. Det fremgår af regionens hjemmeside.

I de seneste år har laviner i gennemsnit kostet omkring 20 mennesker livet årligt i Østrig, skriver nyhedsbureauet AFP.