Stor undren: Hvorfor var der kun en?

Flere personer undrede sig over det sære syn under den årlige russiske parade

Tirsdag afholdte Rusland sin årlige parade, den såkaldte 'sejrsdag', som markerer Sovjetunionens sejr over nazisterne under anden verdenskrig.

Men på trods af at 9. maj er en af de mest storslåede dage om året i den russiske kalender, så var noget ikke som det plejer. Paraden var en smule mere afdæmpet, og det lagde folk blandt andet mærke til, da der midt under paraden kun rullede en enkelt ensom, lille 'vintage-kampvogn' ud midt i det hele,

Det har fået flere til at undre sig over, om hvorfor Rusland kun havde en kampvogn med

Men der er en god forklaring.

Det var en noget anderledes Sejrsdag for russerne i år. Foto: Pelagia Tikhonova /Ritzau Scanpix

Vil undgå kritik

'Sejrsdagen' er ellers kendt som en af de vigtigste helligdage i Rusland med store parader, massere af patriotisme og et frembrusende militær, der spiller med musklerne. Men i år så det altså ud til, at det russiske militær var kommet på en seriøst slankekur.

Annonce:

Men det viser sig, at der altså måske mening med galskaben. Ifølge det britiske forsvarsministerium kunne Rusland have kørt flere tanks ud under paraden, men valgte i stedet for at sparre på krudtet af gode grunde

'Myndighederne undlod sandsynligvis, at gøre det, fordi de ønsker at undgå kritik indenrigs, om at de prioriterer parader over kampoperationer,' forklarer det britiske forsvarsministerium i en række tweets.

Under paraden brugte Ruslands præsident, Vladimir Putin, muligheden for at kritisere vesten samt at trække tråde til mellem Ukraine og Nazityskland.