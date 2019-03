Storbritannien bandlyser ulykkesramt flytype

Fly af typen Boeing 737 MAX 8 må ikke lande i, lette fra eller befinde sig luftrummet over Storbritannien.

Det har luftfartsmyndighederne i landet besluttet, skriver flere nyhedsbureauer.

Meldingen kommer i kølvandet på, at et fly af den type i weekenden styrtede ned i Etiopien og kostede 157 mennesker livet. Årsagen til ulykken er endnu uvis, men et fly af samme type styrede også ned ved Jakarta i efteråret.

- Storbritanniens Civile Luftfartsmyndigheder har fulgt situationen tæt, men da vi på nuværende tidspunkt ikke har tilstrækkelig information fra flyets sorte boks, har vi, som et forebyggende tiltag, udsendt ordrer om at forhindre alle kommercielle passagerfly fra alle selskaber i at ankomme i, lette fra eller flyve over Storbritanniens luftrum, lyder det fra luftfartsmyndigheden.

Blandt andre Tui bekræfter ifølge BBC, at deres fly er blevet holdt på jorden som følge af forbuddet fra myndighederne.

Tidligere tirsdag har blandt andre også Australien nedlagt forbud mod flyet, ligesom Kina mandag forbød flyvninger med flytypen.