Storbritannien har frosset russiske aktiver for 155 mia. kroner

Da Putins Rusland invaderede Ukraine, begyndte Storbritanniens myndigheder at indefryse russiske aktiver i landet.

Torsdag har kontoret for implementeringen af sanktioner offentliggjort tallet på, hvor mange kroner og ører det drejer sig om, og det er ikke så lidt.

Storbritannien har nemlig indefrosset russiske aktiver for hele 155 milliarder danske kroner.

De nye tal kommer fra Storbritanniens Finansministerium, der ligeledes oplyser tallene er opgjort fra 22. februar 2022 til 20. oktober 2022.

Over tusinde personer

De britiske sanktioner mod Rusland - og de russiske oligarker - er rettet mod over 1200 individer og 120 virksomheder.

London har især været et hotspot for hovedrige russere, der i de senere år har opkøbt store dele af ejendommene i hovedstaden.

Til opgaven om at indefryse russiske aktiver blev der derfor også oprettet et tværnational arbejdsgruppe med navnet 'Russian Elites, Proxies, and Oligarchs Task Force', hvor blandt andre britiske, amerikanske, australske og canadiske myndigheder indgår.

Chelsea bremset

Da Storbritannien begyndte at indefryse russiske oligarkers aktiver, begyndte flere af dem også at gå i panik.

En af dem er ejer Roman Abramamovic, der er mest kendt for at eje Chelsea FC.

I en længere periode forsøgte han at skille sig af med fodboldklubben, så han igen kunne flytte rundt på sine aktiver.

Det blev først tilladt af de britiske myndigheder, da det kunne bevises, at Abramovich ikke ville tjene på salget.

