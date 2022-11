Storbritannien: Rusland affyrer tidligere atommissiler

Ekstra Bladet giver dig hver dag et overblik over de seneste nyheder om krigen i Ukraine

De russiske missil- og raketlagre er udsultede.

Så udsultede, at de gamle sovjetiske atommissiler ved navn AS-15 KENT nu er taget i brug fra russisk side.

Missilerne har tidligere været bevæbnet med atomsprænghoveder, men ministeriet skriver i opdateringen, at russerne afmonterer dem inden affyring.

Det skriver det britiske forsvarsministerium i deres daglige efterretningsopdatering.

Mangel på lang-distance missiler

Ministeriet har identificeret missilerne ud fra offentlige tilgængelige billeder af vragdele fra et af missilerne.

De skriver at KENT-missilerne blev udviklet i 1980'erne med sigtet om at skabe et atommissil, der kan affyres fra luften.

Missilerne kan ved nedslag stadig udrette skade, selvom det er utænkeligt, at de har stor effekt på deres tiltænke mål. Samtidig nævnes det i opdateringen, at Rusland angiveligt håber på, at missilerne kan fungere som lokkeduer for det ukrainske luftforsvar.

Brugen af de ældre missiler ses som et udtryk for, at Ruslands beholdning af lang-distance missiler er yderst begrænset.