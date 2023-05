Storbritannien: Rusland angribes indefra

Det et tilsyneladende ikke alle russere, der er helt oppe at køre over Vladimir Putin og invasionen af Ukraine.

Mandag blev det beskrevet, hvordan sabotører - der ifølge Ukraine er russiske partisaner - angreb en grænsepost, men nu kan Storbritanniens forsvarsministerium fortælle, at omfanget er større end blot et enkelt angreb.

Mellem 19. og 22. maj blev russiske soldater nemlig med al sandsynlighed angrebet af oprørsgrupper på hele tre lokationer inde i Rusland, lyder det fra Storbritannien.

Alle tre angreb skulle have fundet sted i den russiske region Belgorod, der ligger tæt på den ukrainske grænse.

Oprørsgruppens identitet er stadig ukendt, men russiske antiregimegrupperinger har taget ansvar for angrebene, selvom russerne påstår, at Ukraine står bag angrebene.

Annonce:

Skud og evakueringer

Ifølge Storbritanniens forsvarsministerium foregik de voldsomste kampe i byen Grajvoron, en lille by med omkring 6000 beboere.

Der var nemlig foruden ildkampe en stigning i droneangreb eller andre indirekte skudangreb tæt på kampene mellem oprørsgruppen og de russiske styrker.

Rusland har i den forbindelse evakueret flere byer, og der er indsat yderligere sikkerhedsstyrker i området.

Dimitrij Peskov, der er talsmand for Putin, sagde mandag til det russiske nyhedsbureai RIA, at russiske styrker arbejder på at 'udstøde og eliminere' gruppen.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Lederen af Wagner-gruppen hævder, at hans lejesoldater har fuld kontrol med Bakhmut i det østlige Ukraine Leder af Wagner-gruppen, Jevgeni Prigosjin, erklærede i weekenden, at man har erobret Bakhmut

Offermentalitet

Det russiske grænseland er i stigende grad udfordret, da Rusland i øjeblikket oplever alvorlige sikkerhedstrusler mod flere domæner, lyder det fra Storbritanniens forsvarsministerium.

Rusland har nemlig både mistet flere kampfly og oplevet improviserede bombeangreb på deres jernbaner. Nu er der så også direkte angreb fra oprørsgrupper - mere end et sted.

Annonce:

Storbritanniens forsvarsministeriums vurdering er derfor også, at Rusland vil bruge episoderne til at underbygge deres narrativ om, at det er dem, der er ofrene i krigen mod Ukraine.

Kampene i Rusland kommer, samtidig med at Wagner-gruppen erklærede, at de havde taget kontrol over Bakhmut, hvilket Ukraine efterfølgende nægtede.

Lederen af Wagner-gruppen hævder, at hans lejesoldater har fuld kontrol med Bakhmut i det østlige Ukraine Leder af Wagner-gruppen, Jevgeni Prigosjin, erklærede i weekenden, at man har erobret Bakhmut

Ekstra Bladets reporter i Ukraine, Stefan Weichert, har tidligere gennemgået Ukraines muligheder for en modoffensiv, hvilket du kan se og læse om her.