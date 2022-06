Storbritannien: Rusland opruster i Ukraine

Mens den ukrainske regerings bøn om flere våben fra vesten bliver højere og højere, opruster Rusland. Det mener den britiske efterretningstjeneste, der under konflikten løbende har delt opdateringer om krigen i Ukraine.

Efterretningstjenesten skriver i den seneste opdatering på Twitter søndag, at man forventer en større russisk mobilisering. Helt konkret forventer man, at endnu en bataljon vil blive udstationeret i det østlige Ukraine.

Reserver og dårligt udstyr

Selvom det er dårligt nyt for ukrainerne, så forventer man ikke, at de nye russiske tropper er af samme kvalitet eller har samme udstyr som de russiske soldater, der kæmper i Ukraine i øjeblikket.

Ifølge efterretningstjenesten består den russiske brigade af tre bataljoner, og to af dem kæmper allerede i det østlige Ukraine. Normalt vil man beholde den tredje bataljon som reserve, skriver efterretningstjenesten.

Fra britisk side mener man derfor, at udstationeringen af den tredje bataljon vil styrke russerne her og nu, men på lang sigt kan det give bagslag.

Indsættes i nøgleby

Kampene i Severodonetsk har de seneste uger været det nye epicenter for konflikten med voldsomme slag i byen. Flere af byens civile har angiveligt søgt tilflugt på en kemikaliefabrik i byen.

Guvernør i Luhansk-regionen Serhiy Haidai udtalte ifølge The Guardian lørdag, at det meste af Severodonetsk er under russisk kontrol, imens det russiske millitær har udtalt, at alle boligområder i området er under deres kontrol.

'Vores soldater vinder kampene i gaderne, men desværre smadrer fjendens artilleri simpelthen de huse, vores tropper bruger til at søge tilflugt i, etage efter etage,' udtalte Serhiy Haidai ifølge The Guardian.

Ifølge mediet vil det give Rusland kontrol over Luhansk-regionen, hvis det lykkes dem at overtage Severodentsk og nabobyen Lysychansk.

I Severodonetsks naboby Lysychansk flygter civile vestpå. Kvinden og barnet på billedet venter på at blive transporteret med bus væk fra krigszonen. Foto Ritzau Scanpix/Aris Messinis

