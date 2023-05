Storbritannien: Rusland vil sende migranter i krig

Den russiske rekrutteringsindsats har nu bevæget sig ud over landets egne grænser for at finde folk, der er villige til at drage i krig i Ukraine.

Mere specifikt har Ruslands militær fundet vej ind i moskeer og migrationskontorer i Centralasien, hvor de har forsøgt at rekruttere soldater i både Tadsjikistan og Usbekistan.

Det viser Storbritanniens forsvarsministeriums efterretninger.

Ansatte på migrationskontorer, der taler tadsjikisk eller usbekisk, forsøger ligeledes jævnligt at lokke migranterne i trøjen.

Høj løn og statsborgerskab

Rusland forventer dog ikke, at usbekere og tadsjikere melder sig til Ruslands militær uden at få noget til gengæld.

Ifølge Storbritanniens forsvarsministerium har Radio Free Europe kunnet rapportere, at migranter får tilbudt 2.390 dollars (ca. 16.000 kr.) for blot at melde sig til militæret - for herefter at blive betalt 4.160 dollars (ca. 28.000) om måneden.

Foruden den høje løn bliver de også tilbudt russisk statsborgerskab efter blot seks måneder til et år i stedet for de normale fem år.

Sendes i døden

Storbritanniens forsvarsministerium vurderer dog også, at goderne vil lokke nogle migranter til at melde sig til Ruslands forsvar, hvorfra de med al sandsynlighed sendes til frontlinjen, hvor dødsraten er voldsomt høj.

Lederen af Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, har delt en video, hvor skælder ud på Ruslands forsvarsminister og forsvarschef, mens han står foran døde soldater fra sin milits Blandt de få, der tør ytre sig kritisk over for toppen af de russiske krigsførere, er Wagner-gruppens leder, der i sidste uge langede voldsomt ud i en video over manglende våben- og ammunitionsleverancer, hvad - ifølge ham - netop har resulteret i mange tab.

Netop rekrutterede migranter er en stor del af Ruslands plan om at sende 400.000 frivillige soldater i krig i Ukraine.

Det vurderes samtidig, at Rusland vil forsøge at udskyde nye tvungne mobiliseringer blandt deres eget folk i så lang tid som muligt, så man undgår hjemlige protester.