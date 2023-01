Storbritannien: Russerne flygter fra base

Ifølge britiske efterretninger har Rusland trukket ti skibe tilbage, fordi de frygter et angreb

Alt imens Ukraine modtager kampvogne og artilleri fra Storbritannien, ser situationen i krigen tilsyneladende anderledes ud for russerne.

En gruppe på ti russiske krigsskibe fra Ruslands Sortehavsflåde sejlede 11. januar væk fra Novorossiyskbasen.

Det skriver Storbritanniens forsvarsministerium i deres daglige efterretningsbriefing.

Ministeriet mener, at det ligner, at russerne har identificeret en trussel mod deres base, der får dem til at trække skibene tilbage. Det skyldes 'typen og antallet af skibe, der samtidigt sejler fra basen', skriver de.

Tyder ikke på offensiv

I briefingen skriver forsvarsministeriet ydermere, at det er 'usandsynligt', at flytningen indikerer en forberedelse på 'atypiske maritimt-affyret krydsermissiler'.

Samtidigt skriver de, at det er 'højst usandsynligt', at flåden forbereder sig på et amfibisk angreb.

Det skyldes, at Sortehavsflåden typisk forbliver ved basen og prioriterer at forsvare fremfor at angribe eller patruljere, skriver forsvarsministeriet.