Storbritannien: Russerne går efter civile i Donbas

Storbritanniens forsvarsministerium siger lørdag, at russiske styrker går efter civile i Ukraine under deres offensiv i den østlige Donbas-region. Udmeldingen kommer efter et missilangreb på en togstation fredag kostede mindst 52 mennesker livet.

Ifølge den daglige briefing fra forsvarsministeriet i London kan russerne i den kommende tid ventes at gennemføre flere luftangreb i det sydlige og østlige Ukraine, da Rusland ønsker at oprette en landkorridor mellem Donbas og Krim, som Moskva annekterede i 2014.

Men ukrainske styrker forhindrer russernes fremmarch.

Ukraines militær siger, at granatbombardementer er optrappet fra russernes side i de seneste dage, mens der sendes flere og flere russiske soldater til området.

- Besættelsesstyrkerne forbereder sig stadig på en offensiv i den østlige del af vort land, hvor de vil vil forsøge at vinde fuld kontrol over Donetsk og Luhansk - de to territorier, som udgør Donbas, siger generalstaben for de ukrainske styrker.

Præsident Volodymyr Zelenskyj kalder angrebet på togstationen i Kramatorsk i Donetsk fredag for et overlagt angreb på civile.

Byens borgmesterkontor anslår, at der var omkring 4000 mennesker samlet på stationen, da et kortrækkende Tochka U missil med klyngeammunition blev sendt mod stedet. Klyngeammunition er en række mindre bomber, som bliver spredt rundt i luften over målet.

Reuters har ikke selv kunnet verificere, hvad der præcist skete ved angrebet i Kramatorsk.

Klyngeammunition er forbudt i henhold til en konvention fra 2008. Denne er ikke underskrevet af Rusland, men landet har tidligere afvist, at det anvender denne type våben i Ukraine.

Ruslands forsvarsministerium hævder, at missilerne, som ramte stationen, kun anvendes af Ukraines eget militær.

USA's præsident, Joe Biden, anklager også Rusland for at have udført en 'forfærdelig grusomhed' med angrebet på togstationen i Kramatorsk fredag formiddag.

- Angrebet på den ukrainske togstation er endnu en forfærdelig grusomhed begået af Rusland. Civile, som forsøgte at lade sig evakuere og nå i sikkerhed, blev ramt, skriver Biden på Twitter.