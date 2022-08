Storbritannien: Russisk forsvarsminister i skammekrogen

Krigen i Ukraine går ikke, som Rusland havde planlagt. Det har fået konsekvenser for den russiske forsvarsminister, Sergei Shoigu.

Det påstår det britiske forsvarsministerium i en opdatering på Twitter, som angiveligt har fået informationen fra uafhængige russiske medier. Det er dog ikke bekræftet af russiske myndigheder.

'Sergei Shoigu er blevet sat ud på et sidespor i den russiske ledelse, hvor officerer meddeler præsident Putin direkte om udviklingen i krigen', skriver det britiske forsvarsministerium.

Manglende erfaring

Der har også været tvivl om Sergei Shoigus kvalifikationer til at bestride posten som forsvarsminister, fortæller Flemming Splidsboel, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale studier, til Ekstra Bladet.

- Vi har jo tidligere hørt, at der har været modstand mod ham, fordi han ikke er rigtig officer. Han kommer ikke fra forsvaret, og det er selvfølgelig problematisk, fortæller han.

Sergei Shoigu har tidligere slået sine folder i konstruktionsbranchen og i Ministeriet for Katastrofer, men har altså ikke nævneværdig erfaring indenfor forsvaret, skriver briterne i opdateringen.

Sergei Shoigu, der sidder til højre for Putin, blev tidligere på sommeren fotograferet sammen med præsidenten under en fisketur Foto: Alexei Nikolsky / Ritzau Scanpix.

Ofrer Shoigu

Sergei Shoigus tur i skammekorgen kan være et resultat af, af indsatsen i Ukraine ikke forløber som planlagt, vurderer Flemming Splidsboel.

- Som situationen er nu, kan Putin også have behov for at markere - både over for offentligheden og internt i forsvaret - at han gør noget for at forbedre situationen, og det kan være, at Shoigu er blevet offer for det, forklarer han.

Flemming Splidsboel påpeger dog, at det er svært at komme ind i inderkredsen af det russiske politiske system, og derfor er der mange gisninger om, hvad der faktisk sker i Rusland.

Dårligt tegn for Rusland

Hvis efterretningerne fra det britiske forsvarsministerium er rigtige, og Sergei Shoigu er blevet sat ud på et sidespor, er det et klart tegn på situationen i Ukraine, mener Flemming Splidsboel.

- Hvis man har en forsvarsminister og tingene kører, så ser jeg ikke nogen grund til, at man skubber ham ud på et sidespor. Så er det et tegn på, at det går dårligt, og at der kan være utilfredshed, vurderer han.

