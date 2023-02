Storbritannien: Russiske fremskridt i to vigtige frontafsnit

Ifølge det britiske forsvarsministerium har Rusland sandsynligvis gjort fremskridt i to 'nøgleområder' i Ukraine. Samtidig har de lidt store tab omkring Vuhledar i Donetsk-regionen

Siden 7. februar har russiske styrker 'sandsynligvis gjort fremskridt' i to centrale områder i Ukraine.

Sådan lyder vurderingen i den seneste efterretningsbriefing udsendt af det britiske forsvarsministerium fredag morgen.

Af efterretningen fremgår det, at de russiske styrker i stigende grad dominerer de nordlige adgangsveje til byen Bakhmut i Donbas-regionen.

De skriver, at Wagnergruppens styrker i den nordlige udkant af byen siden 7. februar er rykket to-tre kilometer længere mod vest, og at de nu kontrollerer et landområde i nærheden af en hovedrute ind mod byen.

Der har de seneste uger været voldsomme kampe i byen Vuhledar i Donetsk-regionen. Ifølge de britiske efterretninger har de russiske styrker gjort fremskridt omkring den vestlige udkant af byen.

En ukrainsk soldat i Bakhmut 9. februar. Foto: Yasuyoshi Chiba/Ritzau Scanpix

'Særligt voldsomme tab'

Men til trods for at de peger på fremskridt i den vestlige udkant af Vuhledar, tyder det på, at de russiske styrker også har mødt større udfordringer i forbindelse med deres offensiv i byen.

'Russiske enheder har dog sandsynligvis lidt særligt voldsomme tab omkring Vuhledar, da uerfarne enheder er blevet sat ind,' lyder det.

De peger på en enkelt episode, hvor russiske tropper sandsynligvis flygtede og efterlod mindst 30 stort set intakte panserkøretøjer efter et mislykket angreb.

Ruslands forsøg på at indtage Vuhledar er en del af landets indsats for at få kontrol med hele Donetsk-regionen.

Byen ligger også langs en sydlig front, som nogle mener kan være central i en ukrainsk modoffensiv.

