Storbritannien sætter afghanske tolkes liv i fare

Det britiske forsvarsministerium har sat 250 afghanske tolkes liv i fare ved at offentliggøre deres e-mailadresser.

Alle tolkene har arbejdet for de britiske styrker i Afghanistan.

Fejlen kan have skabt panik blandt tolkene i nat. Den tidligere britiske forsvarsminister Johnny Mercer siger nemlig, at det med al sandsynlighed har betydet, at de afghanske tolke har været nødt til at flytte hus i løbet af natten.

Det skriver The Guardian.

Ctrl C, Ctrl V

Lækket er sket i en e-mail, som det britiske forsvarsministerium har sendt til de tolke, der søger om at blive hentet til Storbritannien.

I e-mailen bad en styrelse i forsvarsministeriet om en opdatering på deres situation, og her har de fejlagtigt kopieret tolkenes e-mailadresser ind, så alle modtagere af e-mailen kunne se dem.

Ministeriet fortæller, at de efterfølgende har kontaktet de individer, hvis liv er sat i fare på grund af fejlen, og fortalt dem, hvordan de bedst sikrer sig selv i situationen.

'Fejlen kan koste liv'

Styrelsen hedder the Afghan Relocations and Assistance Policy (Arap). Siden britiske tropper forlod Afghanistan, har den hjulpet de tolke, der er strandet i landet eller flygtet til nabolande.

E-mailen fortalte tolkene, at Arap gjorde alt i deres magt for at få dem i sikkerhed, og bad tolkene om ikke at risikere at flytte sig, hvis det ikke var sikkert.

Nu ser det ud som om, at e-mailen kan have haft den modsatte effekt.

'Den her fejl kan ende med at koste tolkenes liv, specielt for de der stadig befinder sig i Afghanistan,' siger en af tolkene.

Nogle af tolkene registrerede nemlig ikke fejlen, og de svarede derfor på mailen med både profilbilleder og kontaktinformation.

--------- SPLIT ELEMENT ---------