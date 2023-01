Storbritannien sender kampvogne til Ukraine

Premierminister Rishi Sunak har netop bekræftet, at Storbritannien vil sende to Challenger 2 kampvogne til Ukraine

Vesten har i længere tid suppleret Ukraine med forskellige slags våben, men nu går Storbritannien skridtet videre.

Landets premierminister, Rishi Sunak, har i hvert fald bekræftet, at man sender to kampvogne af typen Challenger 2 til Ukraine for at hjælpe landets krigsførelse mod Rusland.

Det skriver BBC og Sky News.

Ifølge sidstnævnte skulle Storbritannien også sende yderligere artilleri til Ukraine.

En talsperson for premierministeren siger til Sky News, at 'Storbritanniens regering vil arbejde intenst med internationale allierede for hurtigt at levere den støtte, Ukraine skal bruge for at udnytte deres fordel, vinde krigen og sikre langvarig fred.'

På Twitter har Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, reageret på støtten fra Sunak og regeringen i Storbritannien, som han kalder for 'uigennemtrængelig'.

Challenger 2-kampvognene er produceret af britiske BAE Systems, der er en af de største våbenproducenter i verden.