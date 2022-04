Storbritannien vil have Vesten til at bygge nye fly til Ukraine

Ukraines fremtid hænger i en tynd tråd, og derfor er Vesten nødt til at gå sammen om at øge produktionen af militærudstyr som kampvogne og kampfly til landet.

Det er budskabet, når Storbritanniens udenrigsminister, Liz Truss, holder tale i London onsdag.

I talen vil Truss opfordre Ukraines allierede til at tage 'en ny tilgang' til konflikten og gøre det klart, at de skal forberede sig på, at krigen ikke slutter lige foreløbigt.

- Vi er nødt til at være forberedte på det lange, seje træk og fordoble vores støtte til Ukraine.

- Tunge våben, kampvogne, fly, grave dybt i vores lagre og øge produktionen. Vi er nødt til at gøre alt dette.

Truss' bemærkninger, der vil blive delt på et møde med diplomater og forretningsledere i London onsdag, er på linje med dem, som Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, kom med i sidste uge, da han sagde, at krigen i Ukraine kan vare indtil slutningen af næste år.

Storbritannien er allerede selv begyndt at sende tungere våben til Ukraine.

Mandag sagde forsvarsminister Ben Wallace, at briterne vil sende pansrede mandskabsvogne, der kan skyde russiske fly ned med missiler, til Ukraine.

Også USA har opfordret de vestlige allierede til at øge støtten til Ukraine på trods af den risiko, det medfører.

Den amerikanske forsvarsminister, Lloyd Austin, er endda gået så langt som at sige, at ukrainerne kan vinde krigen, hvis de får det rigtige udstyr.

Militært isenkram kan dog ikke vinde krigen for Ukraine alene ifølge Liz Truss. Derfor vil hun onsdag også sige, at de økonomiske sanktioner mod Rusland er nødt til at gå endnu længere, hvilket indebærer at stoppe Europas energiimport fra Rusland 'én gang for alle'.

- Der må ikke være nogen steder, Putin kan gå hen for at finansiere denne forfærdelige krig, vil Truss sige.

Rusland invaderede Ukraine 24. februar.