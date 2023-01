Store demonstrationer mod præsidenten i Perus hovedstad

Aktivister kræver, at præsidenten træder tilbage, og at hendes forgænger genindsættes

Tusindvis af demonstranter i Peru er rejst til hovedstaden, Lima, hvor de fortsætter protester mod præsident Dina Boluarte.

Aktivisterne kræver, at hun træder tilbage, og at hendes forgænger genindsættes.

De fleste af demonstranterne kommer fra regioner i Andesbjergene, og de har rejst langt for at komme til Lima.

To aktivister er blevet dræbt under voldelige sammenstød med politiet de seneste dage.

Mindst 44 mennesker er blevet dræbt, siden urolighederne brød ud i december.

Perus tilbagestående sydlige områder, hvor der ligger vigtige kobberminer, har støttet den fængslede Castillo i hans politiske løbebane. Han blev præsident på løfter om at udbrede mere velstand i landet gennem kobberminerne.

Men det lykkedes kun for ham i ringe grad, da han var præsident, og der blev fremsat mange anklager om korruption og ineffektivitet under hans styre. Men afsættelsen af ham har ført til fornyet støtte til ham og udløst harme over ulighed i landet og vrede mod den velhavende politiske elite i Lima.

Den siddende regering hævder, at protestbevægelsen styres af sorte penge.

Regeringen indførte i sidste weekend 30 dages nødretstilstand i Lima.

Nødretstilstanden betyder, at Perus militær har særlige beføjelser til at opretholde ro og orden. Flere rettigheder - såsom retten til at forsamle sig - er suspenderet.

Dina Boluarte har gjort det klart, at hun ikke agter at gå af. Landets rigsadvokat har åbnet en efterforskning af hende på baggrund af de mange dræbte demonstranter.

Optøjerne brød ud, efter at hendes forgænger på præsidentposten - den venstreorienterede Pedro Castillo - forsøgte at opløse landets kongres og regere via dekret.

Boluarte, som var Castillos vicepræsident, overtog magten. Men til trods for, at de tilhører det samme parti, har Castillos tilhængere afvist at acceptere vicepræsidenten som ny leder. De siger, at hun har 'svigtet.'

Undervejs fra Limas forstæder har deltagere i protestmarcherne kastet flasker og sten mod politiet.

I byen Arequipa i den sydlige del af landet forsøgte 1000 demonstranter torsdag at storme lufthavnen, men de blev drevet tilbage af politi med tåregas, viser lokale tv-optagelser.