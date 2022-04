Storm i Filippinerne har nu kostet over 120 mennesker livet

Dødstallet efter en tropisk storm, der ramte Filippinerne søndag, er steget til mindst 121. Samtidig er flere end 200.000 mennesker blevet fordrevet fra deres hjem.

Det oplyser filippinske embedsmænd torsdag, skriver nyhedsbureauet dpa.

Den centrale provins Leyte er hårdest ramt af stormen Megi.

De fleste omkomne er fra byen Baybay i Leyte, der ligger knap 600 kilometer syd for hovedstaden Manila. Her er 81 lig blevet bjærget.

I den nærliggende landsby Abuyog har 31 mennesker mistet livet i jordskred og oversvømmelser.

Det oplyser byens politi ifølge dpa.

Ifølge de lokale myndigheder er det meste af landsbyen begravet i mudder efter et jordskred tirsdag.

- Jeg er nødt til at være ærlig og sige, at vi ikke længere forventer at finde overlevende, siger Abuyogs borgmester, Lemuel Traya, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Flere end 240 mennesker er kommet til skade, mens 204.000 indbyggere er blevet tvunget til at flygte fra deres hjem.

Redningsfolk arbejder torsdag stadig på at grave folk fri fra huse, der er begravet efter skred.

22-årige Ara Mae Canuto vågnede i landsbyen Pilar til en lyd, der lød som en helikopter. Det var et jordskred på vej mod hendes hus.

Over telefonen fra sin hospitalsseng fortæller hun, hvordan hun forsøgte at løbe fra det, men blev taget af strømmen i vandet og næsten druknede.

Hendes far døde i jordskreddet, hendes mor er ikke fundet endnu.

- Jeg slugte jord, og min næse og mine ører var fulde af jord, siger hun ifølge AFP.

Den tropiske storm Megi er den første større storm, der rammer Filippinerne i år.

Megi kommer fire måneder efter tyfonen Rai, som var den stærkeste tyfon, der ramte landet sidste år.

Over 400 mennesker døde i forbindelse med tyfonen Rai, og flere hundredtusinder stod uden hjem efter tyfonens hærgen.

Filippinerne bliver i gennemsnit ramt af 20 storme om året.