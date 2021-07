Stormen Elsa kræver tre liv i Cuba på vej mod Florida

Den tropiske storm Elsa har ramt Cuba mandag lokal tid, og de stærke vinde og den massive regn er på vej videre mod Florida i USA.

Det oplyser USA's stormcenter (NHC).

Stormen har efterladt et spor af ødelæggelser gennem Cuba og krævet mindst tre menneskeliv.

Det lader dog til, at stormens styrke vil aftage en smule, inden den går i land i Florida.

I byen Surfside, der ligger på Floridas østkyst, følger myndighederne med dyb bekymring stormens færden.

Nedrivningsarbejdet af en delvist kollapset bygning i Surfside blev fremskyndet af frygt for Elsa.

Bygningen, der styrtede sammen torsdag, mens omkring 150 beboere lå og sov, blev revet ned mandag, og kort efter forsatte redningsarbejdet.

Indtil videre er 28 mennesker blevet fundet døde i ruinerne. Over 115 er stadig savnet.

Mandag lokal tid siger borgmester i Miami-Dade County, hvor Surfside ligger, Daniella Levina, at myndighederne er meget optimistiske omkring, at Elsa ikke vil sætte en stopper for eftersøgnings- og redningsarbejdet.

Stormen forventes at nærme sig Floridas sydspids tirsdag og derefter fortsætte nordpå.

NHC skriver i en opdatering mandag aften (omkring midnat dansk tid), at Elsa havde en vindstyrke på 85 kilometer i timen, da den ramte Cuba.

Ifølge Cubas meteorologiske institut, Insmet, havde stormen til tider en vindstyrke på op mod 100 kilometer i timen.

Mere end 100.000 mennesker rundt i landet er blevet evakueret fra kystnære og lavtliggende områder. Men arbejdet er blevet kompliceret af pandemien, da Cuba kæmper mod landets værste coronabølge hidtil.

- At beskytte os mod Elsa skal ikke betyde, at vi sænker barriererne mod coronavirus, siger premierminister Manuel Marrero.

Elsa blev fredag registreret som den første orkan i sæsonen i Atlanterhavet, før den lørdag blev nedgraderet til at være en tropisk storm.

Elsa er den femte navngivne storm i sæsonen hidtil. Det er aldrig sket før, at sæsonens femte navngivne storm har ramt regionen så tidligt.

Typisk rammer den femte navngivne storm ikke før august.