Stort drama ved Det Hvide Hus

Politiet har brugt tåregas mod demonstranter i nærheden af Det Hvide Hus i Washington D.C. sent søndag lokal tid.

Det sker i forlængelse af den seneste tids demonstrationer rundt om i USA, hvor en sort mands død har fået folk til at protestere over undertrykkelse.

Ifølge AFP har politiet ud over tåregas også brugt peberspray og en særlig slags granater, der udløser et stærkt lys og en høj lyd til at desorientere personer.

Nyhedsbureauet skriver, at redskaberne er blevet brugt til at opløse grupper af demonstranter, som i forvejen havde antændt flere store brænde og beskadiget ejendom.

Borgmesteren i Washington D.C., Muriel Bowser, havde på grund af den seneste tid uroligheder valgt at indføre et udgangsforbud fra sent søndag til tidligt mandag lokal tid.

Beslutningen blev blandt andet truffet, efter at avisen New York Times havde kunnet fortælle, at sikkerhedsfolk fredag aften valgte at sende præsident Donald Trump i en underjordisk bunker ved Det Hvide Hus på grund af protesterne.

Washington D.C. er langtfra den eneste by, som har indført udgangsforbud på grund af voldsomme protester fra borgere.

Flere byer i USA har bedt borgere om at blive inden døre, og samtidig er Nationalgarden blevet indkaldt til at hjælpe med at håndtere urolighederne.

Den seneste tids uro kommer af, at den 46-årige sorte amerikaner George Floyd for nylig blev udsat for en hård anholdelse, hvor en betjent sad med sit knæ på hans hals i flere minutter.

George Floyd blev senere konstateret død på hospitalet.

Det har udløst protester og demonstrationer mod politivold mod sorte, og det er det, der har bredt sig til mange byer.