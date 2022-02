Stort jordskred: Mindst 22 døde

Et alvorligt jordkred har ramt Ecuador, og mindst 22 personer har mistet livet

Mindst 22 personer er døde, og 47 personer er meldt sårede under et jordskred i Ecuadors hovedstad Quito.

Det skriver Reuters.

- 22 afdøde er blevet kørt til lighuse, 47 er blevet såret, to af dem er i kritisk tilstand, og der er meldinger om 20 savnede personer, har byens borgmester Santiago Guarderas tirsdag aften udtalt til pressen.

Ifølge BBC kommer jordskredet i forbindelse med det voldsomste regnvejr i Ecuador de seneste 20 år.

Den ekstreme mængde nedbør forårsagede mandag aften en ophobning af vand i en slugt, hvilket medførte, at sten og mudder styrtede ned over huse i et nærliggende nabolag, og vidner har beskrevet, hvordan de store bølger af mudder transporterede genstande som skraldespande og biler med sig.

Redningsmandskab arbejder nu på at gennemsøge de huse og gader, der er dækket i mudder, i håb om at finde dem, der er meldt savnet.

Ifølge Reuters har myndighederne ikke kunnet udelukke risikoen for yderligere jordskred.