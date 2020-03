Stort jordskred rammer det sydvestlige Norge

Et stort jordskred har sent fredag aften fundet sted i byen Sauda i det sydvestlige Norge.

Den store mængde jord ramlede ned over en amtsvej mellem Sauda og Hellandsbygda i Rogaland.

- Det er foreløbigt uvist, om der er biler og/eller folk, som er blevet fanget, skriver det lokale politi på Twitter.

Operationsleder Brit Randulff fra det sydvestlige politidistrikt oplyser til det norske nyhedsbureau NTB, at der er sendt redningsfolk og lavinehunde til området.

Det var en person fra det lokale brandvæsen, som først kom frem til jordskreddet ved Gjuvastøl. Han slog alarm kort før klokken 23.00 fredag.

Politiet oplyser, at skredet er op mod seks meter højt, men at det er svært at anslå bredden på det.

- En geolog er om bord på en helikopter dertil og skal vurdere det nærmere, skriver politiet på Twitter.

Jordskreddet fandt sted langs amtsvejen 520 og skete nær turistattraktionen Allmannajuvet, der er en kløft langs floden Storelva.