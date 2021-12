Stort vulkanudbrud i Indonesien efterlader flere døde

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

For anden gang i 2021 er vulkanen Mount Semeru på øen Java i Indonesien gået i udbrud.

Lørdag omkring klokken 15 lokal tid - 09 dansk tid - kom de første meldinger om en lugt af svovl. Ikke lang tid efter gik vulkanen i udbrud.

Videoer fra området viser, hvordan lokale flygter fra den massive askesky.

13 døde

Mindst 13 mennesker har mistet livet efter vulkanudbruddet, ifølge CNN. Det tal forventes dog at stige. Lige nu er vejene til flere små landsbyer tæt på vulkanen blokeret, og det har ikke været muligt for nødhjælp at komme frem.

En af de nærliggende landsbyer, der har taget voldsom skade efter vulkanudbruddet. Foto: Ritzau Scanpix.

Nødhjælp kan ikke komme frem

For at gøre ondt værre, har myndighederne haft massive problemer med nå frem på grund af en storm og et skybrud, der har ramt området. Ifølge lokale myndigheder er omkring tusind mennesker blevet evakueret.

Udbruddet har kastet en askesky, der strækker sig 15.000 meter ud i atmosfæren.

Det skriver BBC.

Mount Semeru er den højeste vulkan i landet, og blandt en af de mest aktive af landets 130 aktive vulkaner. Vulkanen gik senest i udbrud tilbage i januar, dog uden at nogen kom til skade.