Det siger chefen for Det Internationale Atomenergiagentur

Strålingsniveauet ved atomkraftværket Tjernobyl i Ukraine er 'unormalt', og den russiske besættelse af området var 'meget, meget farlig'. Det siger chefen for Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA), Rafael Grossi, under et besøg i området tirsdag ifølge AFP.

