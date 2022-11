Studie blotlægger Australiens voldsomme klimaudfordringer

Stigende temperaturer sætter gang i omfattende miljømæssig ødelæggelse i Australien.

Det viser en ny rapport, der er foretaget for den australske regering og offentliggjort onsdag.

Rapporten viser også, at de stigende temperaturer fører til voldsommere naturkatastrofer.

The State of the Climate eller på dansk Klimaets tilstand, som rapporten hedder, har desuden konkluderet, at global opvarmning langsomt smelter de sårbare alpine regioner i landet, mens den også bidrager til forsuring af havet og stigende vandstand.

Ian Lowe, der er klimaforsker på Griffith University, kalder rapporten et 'skræmmende' wake up-call til Australien.

- Forandringernes omfang demonstrerer, at det er en presserende prioritet at rydde op i vores energiforbrug, siger han.

- Vi er nødt til at reducere vores eksport af kul og gas.

Ekstreme vejrhændelser

Australien er ganske afhængig af kul og gas til eksport og økonomisk vækst.

Rapporten, der er blevet til i et samarbejde mellem regeringens vejrbureau og nationale videnskabsagentur, konkluderer, at den australske gennemsnitstemperatur er steget med 1,47 grader, siden man begyndte at registrere det i 1910.

Til sammenligning oplyste DMI i 2018, at den globale temperatur er steget med omkring 0,8 grader siden 1900.

De seneste år har Australien oplevet en række ekstreme vejrhændelser, der kan kobles til stigende temperaturer.

Tidligere i november blev staten New South Wales ramt af oversvømmelser, der rev huse fra deres fundamenter.

Titusindvis af beboere i millionbyen Sydney var i juli nødt til at lade sig evakuere, da oversvømmelser ramte udkanten af byen.

I marts ramte voldsomme oversvømmelser landets østkyst. De kostede mere end 20 personer livet.

Katastrofale naturbrande hærgede store dele af New South Wales i 2019 og 2020 under det, der senere er blevet kendt som Den Sorte Sommer.

Også det store koralrev Great Barrier Reef har været ramt af en hændelser, hvor dele af revet er blevet bleget.

Landets miljøminister, Tanya Pilberslek, siger, at rapporten er tankevækkende læsning.

- For vores miljø, for vores samfund understreger denne rapport det hastende behov for handling på klimaområdet.

I sidste uge sagde Anthony Albanese, der er premierminister i Australien, at landet vil være værter på for klimatopmødet COP i 2026.

Det sker i et forsøg på at rette op på Australiens omdømme som fodslæbende, når det kommer til klimahandling.