Sunket krigsskib: Nu samler Putin lig op

I april sank det russiske krigsskib 'Moskva'.

Rusland hævdede, at alle 510 besætningsmedlemmer blev evakueret til et andet skib - og at de senere gik i land i havnen Sevastopol.

Omstændighederne er stadig uklare, men nu tyder oplysninger på, at Ruslands påstande måske ikke holder helt. Det skriver Aftonbladet.

Der er forskellige meldinger fra Rusland og Ukraine om, hvad der forårsagede eksplosionen, som fik skibet til at synke.

Russiske myndigheder sagde, at eksplosionen var forårsaget af en brand om bord på skibet.

Ukraine hævdede, at ukrainske styrker beskød det russiske krigsskib med to missiler, og at det var årsag til eksplosionen og den efterfølgende brand.

Sendte syv skibe

Ifølge ukrainske sikkerhedstjenester har en redningsaktion varet i mindst to uger.

Her har Rusland sendt syv skibe ud for at hente lig fra det sunkne krigsskib. Ligeledes reddede man hemmeligt udstyr, så det ikke skulle falde i hænderne på andre lande.

Oplysningerne kommer fra et interview med en repræsentant for den ukrainske sikkerhedstjeneste, Vadim Skibitsky.

- Fem til syv skibe var involveret. De samlede lig op. De hentede også alt det klassificerede udstyr og tømte hele skibet, så intet ville havne i hænderne på et tredjeland, siger han.

Her ses Putin om bord på krigsskibet Moskva i 2014. Foto: Sputnik/Ritzau Scanpix

'Det er løgn'

Mødre til forsvundne russiske besætningsmedlemmer har fortalt, at de blev bedt om at skrive under på, at deres sønner var døde 'som følge af en katastrofe'.

En af de døde var skibskokken Jegor Skjebets på 19 år. Ifølge hans far var det, Rusland meldte ud, en løgn.

- Det blev sagt, at hele besætningen var evakueret. Det er en løgn! En nøgen og kynisk løgn, skrev han i et opslag kort efter Moskvas forlis og tilføjede, at han havde modtaget en besked fra skibets kommandant om, at hans søn var 'forsvundet'.

- Jeg spurgte ham, hvorfor I officerer lever, mens min søn, en værnepligtig, er død. Det nonsens skal ikke have lov til at tie denne frygtelige tragedie. Jeg er klar til at vie mit liv for, at sandheden vinder.

