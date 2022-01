Supertyfon koster over 400 mennesker livet i Filippinerne

Supertyfonen Rai har trukket et spor af død og ødelæggelse efter sig i Filippinerne, hvor over 400 er omkommet. 850.000 børn har ifølge Unicef brug for hjælp, efter de har mistet deres hjem.

Tyfonen ramte øriget en uge før jul - den 16.-17. december. Den ødelagde hospitaler, huse, landbrug og fiskerbåde.

- Børn mangler rent drikkevand, behandling, mad og støtte og beskyttelse mod vold, siger Unicefs repræsentant i Manila, Oyunsaikhan Dendevnorov.

Unicef har iværksat en indsamling for de 200.000 mest udsatte børn. FN-organet håber at kunne indsamle omkring 145 millioner kroner.

- Der kommer alarmerende rapporter ind om underernæring fra nogle af de hårdest ramte områder, hvor der allerede var mangel på mad, før tyfonen ramte landet, siger han.

Tre af de hårdest ramte provinser ligger på den store, nordlige ø Luzon, hvor hovedstaden, Manila, ligger.

På to dage faldt der regnmængder, som svarer til mere end en måneds nedbør.

- Dette understreger, at virkningerne af klimaforandringer forværrer naturkatastrofer, hed det i tidligere i en udtalelser fra en talsmand for det filippinske kriseministerium, Mark Timbal.

- Regnmængden var mere omfattende end ved Ondoy-tyfonen i 2009, hvor hundredvis af mennesker omkom, sagde han.

Mange af de omkomne druknede under oversvømmelser eller blev begravet i mudderskred eller dræbt af væltende træer eller nedstyrtede bygninger.

Filippinerne rammes af omkring 20 tyfoner hvert år. Den værste tyfon var Haiyan, som i november 2013 dræbte over 6.300 mennesker og gjorde over fire millioner mennesker hjemløse.