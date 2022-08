Supervåben hjemsøger russerne

Ekstra Bladet

Et meget særligt ønske har længe stået højt på den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyjs, ønskeseddel.

Et monster, som kan volde russerne store problemer i Ukraine. Et monster, som tidligere har gjort sit frygtindgydende indtog på slagmarkerne i Mellemøsten. Der er tale om et raketsystem - et ganske særligt og avanceret et af slagsen.